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МИД: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

Пятница, 2 октября 2020, 20:36
МИД: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси и продемонстрировать последовательную политику против соседнего государства.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина

Прямая речь Кулебы: "Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но так, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики.

Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации ".

Детали: Он отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

Напомним: В Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза в отношении белорусских санкций.

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Темы: МИДКулеба ДмитрийсанкцииЕСБеларусь
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