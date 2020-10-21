Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Макрон позвонил Путину после обезглавливания учителя чеченцем

Среда, 21 октября 2020, 10:59

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину после жестокого убийства учителя истории, которое совершил гражданин России чеченского происхождения.

О телефонном звонке сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Макрон призвал Россию активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Он сказал, что хотел бы видеть "укрепление франко-российского сотрудничества в борьбе с терроризмом и нелегальной иммиграцией".

Других дополнительных подробностей о телефонном разговоре в Елисейском дворце не сообщили.

Кремль опубликовал краткое заявление по итогам разговора, в которой отмечается, что Путин назвал теракт "варварским убийством французского учителя". "В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", - заявили в Кремле.

16 октября Абдуллах Анзоров, юноша чеченского происхождения, родившийся в Москве, обезглавил учителя, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Анзоров на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца и не был студентом колледжа, где преподавал погибший.

В воскресенье 18 октября тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память Самюэля Пати.

Темы: ФранцияПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новые антирекорды COVID: в Украине 6 719 больных за сутки и 141 смерть

"Слуги народа" поехали на Донбасс на два дня перед выборами

Один военный пострадал в результате обстрела – ООС

фотоКиевляне при свечах зачитывали книгу о Стусе возле Печерского райсуда

Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция

фото, видеоЗакупка некачественных бронежилетов: экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении

Все новости...
Франция
Франция готовит масштабную высылку потенциальных экстремистов – СМИ
Убийство учителя во Франции: тысячи людей вышли на улицы
Убийство учителя во Франции: правоохранители задержали 11 подозреваемых
Последние новости
11:25
НАБУ завершило расследовать присвоение почти миллиона экс-нардепом Березкиным
11:20
Курс валют на 21 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:04
Минюст США подал антимонопольный иск против Google
11:00
Шкарлет просит перестать политизировать ВНО по языку и литературе
10:59
Макрон позвонил Путину после обезглавливания учителя чеченцем
10:55
Дистанция, дезинфекция, контроль здоровья: как работать участкам на выборах
10:45
документСтепанов хочет контролировать все медзакупки – СМИ
10:21
Верховный суд не применил "антиколомойский закон" к делу Суркисов
09:49
Курс гривни к евро продолжает снижаться
09:48
В больницах с COVID или его симптомами лежат почти 23 тысячи украинцев
Все новости...