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Зеленский о Кабмине: Головы могут полететь

Четверг, 22 октября 2020, 18:55
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в ближайшее время могут уволить министров, которые не справляются с возложенными на них обязанностями.

Источник: интервью Зеленского 4 телеканалам

Прямая речь: "Головы могут полететь – это правда. Но не потому, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром".

Детали: Зеленский отметил, что "есть оценивающий формат работы министров".

Президент добавил, что "действительно в ближайшее время" он с премьером Денисом Шмыгалем посмотрит на результат – и тогда "действительно кого-то может не быть, самые слабые будут уходить".

При этом назвать фамилии Зеленский отказался.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийКабинет министровувольнение


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