Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Австрия запретит экраны для лица в качестве защиты от коронавируса

Пятница, 23 октября 2020, 18:55

Правительство Австрии планирует запретить экраны для лица, часто используемые персоналом в ресторанах и магазинах в качестве защитного средства от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Австрийские власти считают, что экраны не обеспечивают достаточной защиты и люди должны носить плотно прилегающие маски.

В проекте новых правил, которые должны вступить в силу в пятницу, говорится, что в будущем экраны больше не будут считаться защитными средствами в Австрии.

В пояснительных примечаниях говорится: "Предпосылками для этого решения являются консолидированные доказательства того, что экраны для лица, в частности, не обладают эффектом ингибирования аэрозолей по сравнению с классическими масками".

Хотя новые правила Австрии вступают в силу с 23 октября, для экранов должен быть короткий переходный период, чтобы люди могли подготовиться к запрету.

Будут исключения из правила для людей, которые не могут носить облегающие маски по состоянию здоровья.

В сентябре исследование, проведенное в США, показало, что экраны для лица обеспечивают наименьшую защиту от инфекции.

Темы: Австриякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

СБУ задержала "титушек", подконтрольных Медведчуку – источники

МОЗ обновило список "красной" зоны: в нее попала 51 страна

Отец погибшего разведчика подал иск против Зеленского

1200 грн на человека и более 100 млн на все: в ОПОРЕ узнали, сколько будет стоить "Зе-опрос"

картаВ Украине обновили перечень "красных" зон

Раскрыта "схема" с участием топ-менеджмента аэропорта "Борисполь" - СБУ

Все новости...
Австрия
Президент Австрии не видит связи между делом Навального и "Северным потоком-2"
Зеленский попросит власти Австрии о площади Украины в Вене
Зеленский не обиделся на экс-главу МИД Австрии из-за свадебного танца с Путиным
Последние новости
19:28
Премьер Испании: количество инфицированных в стране на самом деле втрое больше
19:10
Стало известно, когда украинско-американская ракета Alpha полетит в космос
19:01
Полтава, которая попала в красную зону, ослабляет карантин
18:55
Австрия запретит экраны для лица в качестве защиты от коронавируса
18:48
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
18:38
Скрытая угроза: радиоактивная шахта отравляет воду на Донбассе и грозит катастрофой
18:36
Цены на нефть будут постепенно расти – Всемирный банк
18:32
На Донбассе войска РФ снова сорвали "тишину"
18:22
Аваков о словах Зеленского о "сдаче Крыма": Украина сделала все возможное
18:16
Марченко рассказал, когда назначат нового полноценного руководителя Таможни
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!