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Австрия запретит экраны для лица в качестве защиты от коронавируса

Пятница, 23 октября 2020, 18:55

Правительство Австрии планирует запретить экраны для лица, часто используемые персоналом в ресторанах и магазинах в качестве защитного средства от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Австрийские власти считают, что экраны не обеспечивают достаточной защиты и люди должны носить плотно прилегающие маски.

В проекте новых правил, которые должны вступить в силу в пятницу, говорится, что в будущем экраны больше не будут считаться защитными средствами в Австрии.

В пояснительных примечаниях говорится: "Предпосылками для этого решения являются консолидированные доказательства того, что экраны для лица, в частности, не обладают эффектом ингибирования аэрозолей по сравнению с классическими масками".

Хотя новые правила Австрии вступают в силу с 23 октября, для экранов должен быть короткий переходный период, чтобы люди могли подготовиться к запрету.

Будут исключения из правила для людей, которые не могут носить облегающие маски по состоянию здоровья.

В сентябре исследование, проведенное в США, показало, что экраны для лица обеспечивают наименьшую защиту от инфекции.

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Темы: Австриякоронавирус
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