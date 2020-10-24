Меркель призвала граждан ограничить социальные контакты

Канцлер Ангела Меркель в субботу повторила призыв к немцам ограничить социальные контакты и свести поездки к минимуму, поскольку коронавирусные инфекции продолжают расти.

Об этом она заявила в своем еженедельном видеоподкасте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы не бессильны против вируса, наше поведение определяет, как сильно и как быстро он распространяется. И требование времени для нас всех сейчас: ограничить контакты и встречаться с как можно меньшим количеством людей", - сказала Меркель .

На прошлой неделе Меркель в видеоподкасте уже обращалась к жителям страны с драматическим призывом помочь в сдерживании инфекции, демонстрируя ответственное поведение.

Тогда обращение вызвало большой резонанс в немецком обществе. По словам канцлера сейчас, ситуация за эту неделю лишь обострилась. А потому, подчеркнула Меркель, ее слова недельной давности остаются актуальными.

На прошлой неделе Меркель отмечала, что сложные отказы сейчас необходимы самим жителям Германии. "Я прошу вас: откажитесь от любого путешествия, которая не является действительно необходимым, от каждого празднования, которое не является действительно необходимым, - заверила канцлер. - Я понимаю, что такие шаги являются не только сложными - для некоторых это может означать отказ от чего-то очень важного". По ее словам, важным является каждый день в попытке сдержать неконтролируемое распространение коронавирус.

Хотя Германия не так сильно пострадала от вируса, как большинство других европейских стран, ежедневные инфекции в стране растут и впервые на этой неделе превысили 10 000 человек. Общее число погибших в субботу превысило 10 тысяч человек.