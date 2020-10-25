Премьер Словении публично поддержал Трампа перед выборами в США

Премьер-министр Словении Янез Янша публично поддержал Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

На следующий день после последних президентских дебатов в США, Янша высказался по обоим кандидатам.

"Мы уважаем сложную, трагическую личную жизнь Джо Байдена и некоторые его политические достижения много лет назад. Но сегодня, если бы его избрали, он был бы одним из самых слабых президентов в истории. Когда свободный мир отчаянно нуждается в сильных США, как никогда раньше. Давай, выигрывай, Дональд Трамп", - написал Янша в Twitter.

Примечательно, что Янша является лидером Демократической партии Словении. Как известно, Трамп является республиканцем.

Как известно, Словения - родина первой леди США Мелании Трамп.

Напомним, в субботу Трамп в Палм-Бич (штат Флорида) досрочно проголосовал на выборах.