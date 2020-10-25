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Brexit: ЕС и Британия продлили срок переговоров в Лондоне на несколько дней

Воскресенье, 25 октября 2020, 14:12

Главные переговорщики Великобритании и ЕС продолжат переговоры о новом соглашении после Brexit в Лондоне до среды.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ВВС со ссылкой на источники в британском правительстве.

Переговорщик ЕС Мишель Барнье прибыл в Великобританию в четверг, чтобы возобновить переговоры с британским коллегой Дэвидом Фростом после того, как они застопорились на прошлой неделе, но должен был вернуться домой в воскресенье.

Источники в ЕС сообщили BBC, что с четверга в Брюсселе также запланированы дополнительные переговоры.

Госсекретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что расширенные переговоры являются "очень хорошим знаком", что сделка может быть заключена.

"Но мы должны убедиться, что эта сделка работает не только для наших партнеров в Европе ... но и для Соединенного Королевства", - добавил он.

На прошлой неделе от правительства Великобритании звучали заявления о готовности к выходу вообще без соглашения, если ЕС не согласится идти на компромиссы, и что без этого дальнейшие переговоры уже не имеют смысла.

ЕС в ответ заявлял, что хочет продолжить переговоры и достичь согласия, но не любой ценой.

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Темы: BrexitЕС
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