В Сирии в результате российских авиаударов по военным лагерям погибли 34 человека

Российские самолеты нанесли авиаудары по военным учебным лагерям на северо-западе Сирии, в результате чего погибли 34 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным наблюдателей Сирийской обсерватории по правам человека, лагерь принадлежит Файлака аль-Шама, альянсу суннитских исламистских повстанческих группировок, связанных с Турцией.

Также сообщается, что около 70 человек были ранены, поисковые работы продолжаются.

По информации Reuters, воздушные удары в понедельник были нацелены на лагерь вблизи Кафра Тахарима, примерно в 10 км от турецкой границы в провинции Идлиб.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских ВВС вытеснили повстанцев на территории, прилегающие к границе с Турцией, после более чем девяти лет конфликта, вызванного протестами против президента Башара Асада в 2011 году.

В этом году Анкара направила в регион тысячи военнослужащих, чтобы остановить наступление правительства Сирии и предотвратить наплыв беженцев из приграничного региона Идлиб в Турцию.