Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Сирии в результате российских авиаударов по военным лагерям погибли 34 человека

Понедельник, 26 октября 2020, 12:47

Российские самолеты нанесли авиаудары по военным учебным лагерям на северо-западе Сирии, в результате чего погибли 34 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным наблюдателей Сирийской обсерватории по правам человека, лагерь принадлежит Файлака аль-Шама, альянсу суннитских исламистских повстанческих группировок, связанных с Турцией.

Также сообщается, что около 70 человек были ранены, поисковые работы продолжаются.

По информации Reuters, воздушные удары в понедельник были нацелены на лагерь вблизи Кафра Тахарима, примерно в 10 км от турецкой границы в провинции Идлиб.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских ВВС вытеснили повстанцев на территории, прилегающие к границе с Турцией, после более чем девяти лет конфликта, вызванного протестами против президента Башара Асада в 2011 году.

В этом году Анкара направила в регион тысячи военнослужащих, чтобы остановить наступление правительства Сирии и предотвратить наплыв беженцев из приграничного региона Идлиб в Турцию.

Темы: СирияРосcиявойнажертвы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Экс-нардеп, сидевший за убийство, выиграл выборы – ВВС

Стало известно, когда обнародуют результаты опроса от Зеленского

Зеленского призывают к немедленной ликвидации ОАСК – петиция

фото, видеоВ Беларуси по всей стране начались забастовки из-за ультиматума Лукашенко

Явка 36,88%: на местные выборы пришли 10,5 млн украинцев

В Украине новые карантинные зоны: кто попал в "красную"

Все новости...
Сирия
США нанесли авиаудар в Сирии: убиты несколько главарей "Аль-Каиды"
Сирийские наёмники воюют в Нагорном Карабахе - Conflict Intelligence Team
Возвращение украинцев из Сирии: ОП призвал Меджлис не политизировать работу разведки
Последние новости
14:09
"Задай вопрос министру": в Кабмине анонсировали новый формат
13:55
Транспортное госпредприятие оштрафовали на 7 миллионов за монополию
13:52
Неправительственные организации выступили против того, чтобы институт НАН оказывал помощь больным с COVID-19
13:22
Кабмин назначил временного руководителя Архитектурно-строительной инспекции
13:16
Выборы в Харькове: Кернес готовит фото, видео и планирует вернуться домой
13:16
фотоНа Харьковщине избили бывшего министра
13:15
ВОЗ: После антирекорд количество заболевших на COVID в мире начала падать
12:56
5 вопросов: ОПОРА говорит, что Зеленский скрыто агитировал и посягнул на науку
12:55
Украинские предприятия увеличили производство подсолнечного масла
12:47
В Сирии в результате российских авиаударов по военным лагерям погибли 34 человека
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!