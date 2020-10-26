В Сирии в результате российских авиаударов по военным лагерям погибли 34 человека
Российские самолеты нанесли авиаудары по военным учебным лагерям на северо-западе Сирии, в результате чего погибли 34 человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
По данным наблюдателей Сирийской обсерватории по правам человека, лагерь принадлежит Файлака аль-Шама, альянсу суннитских исламистских повстанческих группировок, связанных с Турцией.
Также сообщается, что около 70 человек были ранены, поисковые работы продолжаются.
По информации Reuters, воздушные удары в понедельник были нацелены на лагерь вблизи Кафра Тахарима, примерно в 10 км от турецкой границы в провинции Идлиб.
Сирийские правительственные силы при поддержке российских ВВС вытеснили повстанцев на территории, прилегающие к границе с Турцией, после более чем девяти лет конфликта, вызванного протестами против президента Башара Асада в 2011 году.
В этом году Анкара направила в регион тысячи военнослужащих, чтобы остановить наступление правительства Сирии и предотвратить наплыв беженцев из приграничного региона Идлиб в Турцию.