МИД вызвал посла Венгрии после обвинений во вмешательстве в украинские выборы

В понедельник, 26 октября, в МИД Украины пригласили посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для вручения ему ноты протеста.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Нота протеста была вручена в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.

"Венгерскому дипломату доведена позиция МИД о недопустимости вынесения в публичное пространство заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья", - сообщили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что такие действия венгерских чиновников противоречат украинскому законодательству, которое запрещает иностранцам участвовать в предвыборной агитации.

Министерство призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не соответствуют добрососедскому характеру украинско-венгерских отношений, заявили в МИД.

25 октября МИД заявил о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству.

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также поддержать на выборах мэра Берегова действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут в исключительном порядке поехать в Украину для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

20 октября в МИД Украины предостерегли венгерских чиновников от политической агитации во время поездок в Закарпатскую область и обратились в правоохранительные органы с просьбой "дать оценку" таким их действиям.