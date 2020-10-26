Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Европарламенте подготовили новый санкционный список из 86 чиновников Беларуси

Понедельник, 26 октября 2020, 17:38

Группа Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте, подготовила список из почти 90 белорусских чиновников, ответственных за фальсификации выборов и нарушения прав человека, в отношении которых ЕС, по ее мнению, должен ввести санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕНП.

В заявлении отмечается, что этот список служит напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступление, не могут надеяться остаться анонимными.

"Мы будем просить, чтобы они предстали перед судом. По мнению группы ЕНП, имена в списке должны быть добавлены к санкциям, уже согласованным государствами-членами ЕС 12 октября, чтобы бороться с безнаказанностью и анонимностью лиц, ответственных за нарушения прав человека в Беларуси" - говорится в заявлении.

В списке содержатся имена некоторых судей и членов избирательной комиссии, личных помощников Лукашенко, сотрудников милиции и тюрем, членов правительства, директора государственного телевидения и Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко и многих других.

Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция дала Лукашенко для ухода в отставку.

Видео, опубликованное группой ЕНП в социальных сетях со списком имен, утверждает: "Лукашенко - это всего лишь один человек. Есть и другие, кто замешан в его преступлениях".

Список был подготовлен в сотрудничестве с белорусской оппозицией.

Темы: ЕвропарламентсанкцииБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦИК допускает, что второй тур выборов меров может пройти в декабре

Опрос президента организовывала компания "Зе медиа", которая специализируется на кино

инфографика"Слуги народа" показали предварительные результаты опроса Зеленского

Накануне матча ЛЧ заболели коронавирусом двое топ-игроков "Динамо"

фотоНа Харьковщине избили бывшего министра

5 вопросов: ОПОРА говорит, что Зеленский скрыто агитировал и посягнул на науку

Все новости...
Европарламент
Украины 25 октября переходит на зимнее время: в КМУ сообщили, когда от этого откажутся
Фермеры просят Европарламент запретить "вегетарианский бургер" и "веганскую колбасу"
В Европарламенте требуют запретить фермерам держать животных в клетках
Последние новости
18:46
КГБ Беларуси заявил, что нашел в действиях протестующих "акты терроризма"
18:28
Онлайн-бизнес: Несмотря на пандемию, 74% предпринимателей строят планы - опрос
18:15
Нардеп от "Слуги народа" сложит мандат, чтобы возглавить ОТГ на Ивано-Франковщине
18:08
Как используют опрос Зеленского: Корниенко предвещает сокращение Рады
18:03
Укртрансбезопасность за неделю начислила более 2 миллионов платы за перегрузки
17:50
Даты проведения вступительной кампании 2021: когда начнутся вступительные экзамены и завершится прием
17:38
В Европарламенте подготовили новый санкционный список из 86 чиновников Беларуси
17:37
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:37
Счетная палата завершила первый аудит Верховной Рады: что он показал
17:32
ЦИК допускает, что второй тур выборов меров может пройти в декабре
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!