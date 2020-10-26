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В Европарламенте подготовили новый санкционный список из 86 чиновников Беларуси

Понедельник, 26 октября 2020, 16:38
В Европарламенте подготовили новый санкционный список из 86 чиновников Беларуси

Группа Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте, подготовила список из почти 90 белорусских чиновников, ответственных за фальсификации выборов и нарушения прав человека, в отношении которых ЕС, по ее мнению, должен ввести санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕНП.

В заявлении отмечается, что этот список служит напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступление, не могут надеяться остаться анонимными.

"Мы будем просить, чтобы они предстали перед судом. По мнению группы ЕНП, имена в списке должны быть добавлены к санкциям, уже согласованным государствами-членами ЕС 12 октября, чтобы бороться с безнаказанностью и анонимностью лиц, ответственных за нарушения прав человека в Беларуси" - говорится в заявлении.

В списке содержатся имена некоторых судей и членов избирательной комиссии, личных помощников Лукашенко, сотрудников милиции и тюрем, членов правительства, директора государственного телевидения и Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко и многих других.

Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция дала Лукашенко для ухода в отставку.

Видео, опубликованное группой ЕНП в социальных сетях со списком имен, утверждает: "Лукашенко - это всего лишь один человек. Есть и другие, кто замешан в его преступлениях".

Список был подготовлен в сотрудничестве с белорусской оппозицией.

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Темы: ЕвропарламентсанкцииБеларусь
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