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Сийярто назвал "жалким" запрет въезда в Украину венгерским чиновникам

Вторник, 27 октября 2020, 11:52

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Украины о запрете въезда двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы "жалким и чушью".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, Украина сделала "недружественные шаги" по отношению к Венгрии, вызвав венгерского посла и решив запретить въезд двум чиновникам.

"Этим Украина направляет сигнал ... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сийярто.

Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook сказал, что Будапешт пока не получал официального уведомления об украинском запрете.

Министр поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине, что, по его мнению, означает, что мнение венгров следует учитывать относительно будущего Закарпатья.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших местных выборах.

25 октября МИД заявил о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству.

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также поддержать на выборах мэра Берегова действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Темы: ВенгриявиборыМИД


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