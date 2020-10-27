В Польше новый рекорд заражений - более 16 тысяч случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Польши подтвердило во вторник 16 300 новых случаев заражения коронавируса, это самый высокий ежедневный показатель с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

За последние сутки умерли 132 человек, у которых была диагностирована инфекция SARS-CoV-2.

Предыдущий антирекорд заражений был зафиксирован в прошлую пятницу - 13 632 случаев. Через сутки подтверждено 13 628 случаев заражения.

Всего в Польше с начала пандемии инфекция подтверждена у более чем 280 000 человек. В реанимации сегодня находятся более тысячи человек.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Мазовецком воеводстве, где было подтверждено 3529 новых случаев заражения.

Ранее сообщалось, что правительство Польши может повторно ввести строгий карантин по всей стране, если до пятницы прирост заражений не замедлится.

Напомним, 23 октября вся территория Польши стала красной зоной, правительство страны объявило об усилении ограничений.