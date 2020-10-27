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Корейцы помогут "убивать" радиацию на Чернобыльской АЭС

Вторник, 27 октября 2020, 14:36

Чернобыльская АЭС договорилась с Корейским институтом исследований атомной энергии о дезактивации радиоактивных фрагментов бетона и металла на ЧАЭС.

Источник: пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения

Детали: Соответствующее соглашение недавно подписали на Чернобыльской АЭС.

В рамках соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI займутся дезактивацией фрагментов бетона и металла, которые имеют радиоактивное загрязнение.

Испытания продлятся до конца 2021 года. Планируется дезактивация радиоактивных бетонных фрагментов конструкций и металлических пластин из нержавеющей и углеродистой стали, путем пенной дезактивации.

Если испытания пройдут успешно, то Чернобыльская АЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования на станции.

Прямая речь заместителя директора по обращению с радиоактивными отходами Александра Скомарохова: "KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют.

В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя выход из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой - существенно уменьшить количество РАО, образующегося в этом процессе. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии".

Украинская правда
Темы: Чернобыль


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