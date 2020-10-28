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В Праге во время пожара почти полностью сгорела деревянная церковь из Украины

Среда, 28 октября 2020, 18:01

В Праге в садах Кинских под Петршином практически полностью сгорела деревянная церковь святого Михаила, в начале прошлого века привезенная из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"Учитывая количество бригад, объявлен второй уровень тревоги. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви", - сказал Мартин Кавка, представитель пожарной команды.

Позже пожарные сообщили, что огонь уничтожил практически все здание, колокольня рухнула.

"Мы вынесли из церкви несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением, которые удалось охладить", - заявил Кавка.

 

По словам Кавки, пламя нанесло большой вред, однако никто не пострадал. В настоящее время на место происшествия прибыли следователи для выяснения причин пожара.

Как отмечается, сложный рельеф территории, на которые расположена церковь, не позволил пожарным прибыть на место быстрее.

 

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис уже отреагировал на пожар.

"Я потрясен известием о пожаре в церкви святого Михаила. Она была перевезена в Прагу с территории Украины и, таким образом, является одним из связующих мостов между Украиной и Чехией. Мы призываем полицию детально расследовать этот инцидент. Мы считаем восстановление этого уникального памятника делом чести для всех нас", - написал он в Twitter.

Церковь святого Михаила - это деревянная церковь, построенная во второй половине XVII века в Украине. В первой половине XX века церковь была разобрана и перевезена в Конские сады, где она стала частью коллекции Этнографического музея.

Церковь построена в бойковском стиле с элементами народного барокко. Она имеет около 14 метров в длину и 8 метров в ширину. Высота колокольни составляла около 17 метров. С 2008 года храм используется православной церковью.

Темы: Чехияпожарцерковь


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