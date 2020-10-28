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Президент Еврокомиссии: вакцинация от коронавируса может начаться в апреле

Среда, 28 октября 2020, 19:34

Поставки потенциальной вакцины против COVID-19 в страны Европейского Союза могут начаться всерьез в апреле следующего года.

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Большие объемы поставок должны начаться в апреле",- сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что в лучшем случае компании могут поставлять в ЕС до 50 миллионов дозы вакцины в месяц.

Европейская комиссия настоятельно призвала правительства 27 стран ЕС делать больше и быть более скоординированными для борьбы с вирусом.

Брюссель заявил, что правительства ЕС должны координировать свои стратегии тестирования и шире использовать быстрые тесты на антигены.

Ранее сообщалось, что только часть населения Европейского Союза сможет получить прививки от нового коронавируса до 2022 года.

"До конца 2021 года не будет достаточного количества доз вакцины против COVID-19 для всего населения", - заявил представитель Европейской комиссии дипломатам из стран ЕС на закрытом заседании в понедельник.



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