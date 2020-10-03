Трампа на всякий случай отправили в медицинский центр
Суббота, 3 октября 2020, 00:35
Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, перевезли в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
Источник: CNN
Детали: О переведении Трампа сообщили в Белом доме. Там также заявили, что медицинские эксперты предпочитают, чтобы президент работал с медицинского центра.
В то же время источник CNN отмечает, что у Трампа поднялась температура. Ранее же врачи главы США указывали, что президент имеет легкие симптомы, чувствует усталость, однако находится в хорошем настроении и работает.
Что предшествовало: Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
Украинская правда