Трампа на всякий случай отправили в медицинский центр

Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, перевезли в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.

Источник: CNN

Детали: О переведении Трампа сообщили в Белом доме. Там также заявили, что медицинские эксперты предпочитают, чтобы президент работал с медицинского центра.

В то же время источник CNN отмечает, что у Трампа поднялась температура. Ранее же врачи главы США указывали, что президент имеет легкие симптомы, чувствует усталость, однако находится в хорошем настроении и работает.

Что предшествовало: Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.