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Минская группа ОБСЕ просит тишины в Карабахе, чтобы забрать тела погибших

Суббота, 3 октября 2020, 06:21

В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призывают к немедленному прекращению огня, в частности в гуманитарных целях, чтобы забрать тела погибших.

Источник: заявление Минской группы, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта и выражают тревогу в связи с сообщениями о росте жертв среди гражданского населения".

Детали: В Минской группе указали, что вопросом репатриации погибших военных занимается ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста.

Там также отметили, что участие в армяно-азербайджанском конфликте третьих сторон будет подрывать усилия по установлению мира в регионе.

Напомним: 

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергла.
  • Европейский суд по правам человека на запрос Армении одобрил временные меры, которыми возложил на стороны обязательства воздержаться от военных действий на фоне последнего обострения в Нагорном Карабахе.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахОБСЕ


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