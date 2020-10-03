Минская группа ОБСЕ просит тишины в Карабахе, чтобы забрать тела погибших

В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призывают к немедленному прекращению огня, в частности в гуманитарных целях, чтобы забрать тела погибших.

Источник: заявление Минской группы, цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта и выражают тревогу в связи с сообщениями о росте жертв среди гражданского населения".

Детали: В Минской группе указали, что вопросом репатриации погибших военных занимается ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста.

Там также отметили, что участие в армяно-азербайджанском конфликте третьих сторон будет подрывать усилия по установлению мира в регионе.

Напомним: