Российские наемники вели огонь у Авдеевки и Водяного – ООС

2 октября российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня около Авдеевки и Водяного.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

"С начала текущих суток, 3 октября, неприцельными выстрелами враг провоцировал наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия", – сообщили в ООС.

В то же время наши военные огонь не раскрывали. На всех остальных участках на линии соприкосновения наблюдается тишина.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", – подытожили в штабе.