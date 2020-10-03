Российские наемники вели огонь у Авдеевки и Водяного – ООС
2 октября российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня около Авдеевки и Водяного.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.
"С начала текущих суток, 3 октября, неприцельными выстрелами враг провоцировал наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия", – сообщили в ООС.
В то же время наши военные огонь не раскрывали. На всех остальных участках на линии соприкосновения наблюдается тишина.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", – подытожили в штабе.