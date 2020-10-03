COVID-19: Порошенко госпитализировали

Пятого президента Петра Порошенко, который болеет COVID-19, госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.

Источник: жена политика Марина Порошенко, Facebook-страница "Евросолидарности"

Прямая речь: "Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь.

Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных на коронавирус.

Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения".

Детали: По ее словам, ситуация в больницах очень плохая.

Что было раньше: 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.

1 октября Марина Порошенко сообщила, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19.

Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

Предыстория:

В тот же день стало известно о болезни главы партии "Голос" Киры Рудик и нардепа "Слуги народа" Жана Беленюка.

Из-за вспышки заболевания среди нардепов Верховная Рада решила пойти на карантин. В октябре парламентарии встретятся лишь раз - 20 октября.

Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.

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