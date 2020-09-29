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Порошенко заболел Covid-19

Вторник, 29 сентября 2020, 19:18
Порошенко заболел Covid-19

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.

Источник: Порошенко в Telegram

Прямая речь Порошенко: "Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварная.

Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!".

Напомним: 29 сентября глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19. В этот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.

Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкокоронавирусэпидемияCovid-2019
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