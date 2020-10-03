ЦИК не пустила Зеленских и Филимоновых на выборы в Одессе

Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской городской ТИК о регистрации ряда кандидатов на должность городского головы Одессы, среди которых кандидаты с фамилиями Зеленский, Филимонов и Саакашвили.

Источник: сайт ЦИК

Дословно: "В ЦИК поступила жалоба Одесской областной организации политической партии "Слуга народа", субъектом обжалования в которой определена Одесская городская территориальная избирательная комиссия.

В ней субъект обращения просил признать противоправной бездеятельность этой комиссии относительно неосуществления надлежащей проверки представленных документов и несообщения об имеющихся недостатках в представленных в этой избирательной комиссии документах для регистрации кандидатов на должность городского головы Филимонова В.В., Филимонова А.А., Зеленского В.С., Зеленского О.В., Филимонова О., Саакашвили М.В., Филимонова О.В., выдвинутых соответственно Одесскими городскими организациями политических партий "Наша Земля", "Студенческая партия Украины", "Цыганская партия Украины", "Молодежь к власти", "Зеленые", "Блок Михеила Саакашвили" и Областной организацией политической партии "Стабильность и справедливость" в Одесской области, и в связи с этим отменить соответствующие постановления".

"Комиссия отменила соответствующие постановления Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на должность городского головы, выдвинутых указанными местными организациями политических партий.

А также – обязала эту избирательную комиссию до 21 часов 3 октября 2020 года повторно рассмотреть соответствующие документы, предоставленные для регистрации кандидатов на должность городского головы этими местными организациями политических партий".

Детали: Отмечается, что ЦИК установила отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов документов о внесении денежного залога указанными местными организациями политических партий, выдвинувших кандидатов на должность городского головы.

Кроме того, отмечается, что исследованные комиссией обстоятельства в своей совокупности "могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан".

ЦИК также обратилась к Нацполиции для проведения проверки обстоятельств, изложенных в постановлении комиссии, и принятия соответствующих мер реагирования в случае наличия соответствующих оснований.

Что предшествовало: Ранее Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 28 человек, в том числе двух с фамилией Зеленский, пять с фамилией Филимонов и одного с фамилией Саакашвили.

Местные выборы должны состояться 25 октября. 29 сентября закончилася период подачи документов в кандидаты.