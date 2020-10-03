К ослаблению карантина готова только одна область

На данный момент в Украине сложилась такая ситуация с COVID-19, что ослабление карантина возможно только в Кировоградской области.

Источник: Громадське радіо со ссылкой на индикаторные показатели МЗ

Детали: Показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тісяч населения составляет в Кировоградской 19,9 и не превышает определенный в Минздраве базовый уровень в 40 новых больных.

В остальных же областях Украины он выше базового. Так, самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Тернопольской и Черновицкой областях - соответственно 304,2 и 227,7 новых больных на 100 тысяч населения.

В то же время в Киеве этот показатель составляет 165,4 новых больных 100 тысяч населения, а в Киевской области - 111,1, что не позволяет перейти к ослаблению карантина.

Напомним: 2 октября в Украине был выявлен рекордный 4661 случай коронавируса. Умерло от болезни в пятницу 92 человека – больше всего за все время.