COVID-19: в Украине антирекорды по количеству новых случаев и смертей

За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен рекордный 4661 случай коронавируса. Умерло от болезни в пятницу 92 человека – наибольшее количество за все время.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего заболевших выявлено в Харьковской области – 516, там зафиксировано 5 летальных случаев.

В Киеве подтвердили 441 случай коронавируса, умерло от болезни 11 человек.

310 новых случаев и 7 смертей зафиксировано в Одесской области, 297 новых и 7 летальных случаев – в Днепропетровской.

Что предшествовало: За сутки 1 октября в Украине COVID-19 подтвердили 4633 лицам, умерли 68 больных, выздоровели 2148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человек.

До этого времени больше всего смертей от COVID-19 за сутки было зафиксировано 16 сентября и 26 сентября – тогда умерло по 76 человек.

По числу новых случаев коронавируса за 1 октября Украина поднялась на 12 позицию среди других стран, по числу летальных случаев наша страна на 14 месте.

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