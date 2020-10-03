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COVID-19: в Украине антирекорды по количеству новых случаев и смертей

Суббота, 3 октября 2020, 09:04

За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине выявлен рекордный 4661 случай коронавируса. Умерло от болезни в пятницу 92 человека – наибольшее количество за все время.

Источник: данные СНБО

 

Детали: Больше всего заболевших выявлено в Харьковской области – 516, там зафиксировано 5 летальных случаев.

В Киеве подтвердили 441 случай коронавируса, умерло от болезни 11 человек.

310 новых случаев и 7 смертей зафиксировано в Одесской области, 297 новых и 7 летальных случаев – в Днепропетровской.

Что предшествовало: За сутки 1 октября в Украине COVID-19 подтвердили 4633 лицам, умерли 68 больных, выздоровели 2148 человек; было госпитализировано рекордное количество больных – 801 человек.

До этого времени больше всего смертей от COVID-19 за сутки было зафиксировано 16 сентября – тогда умерло 76 человек.

Знать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Украинская правда
Темы: коронавирус


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