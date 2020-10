Больному Covid-19 Трампу понадобился кислород - The Associated Press

Президенту США Дональду Трампу в пятницу, 2 октября, был необходим дополнительный кислород, после этого его госпитализировали.

Источник: The Associated Press со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с состоянием Трампа

Детали: Издание пишет, что президент США в пятницу, находясь в Белом доме, получил кислородную терапию.

Стоит заметить, что во время субботнего брифинга врача президента США Шона Конли, он не ответил на вопрос журналистов о кислородной терапии политика, лишь отметил, что в субботу Трамп обходится без нее и принимает лекарства.

Дословно The Associated Press: "По словам человека, знакомого с состоянием Трампа, некоторые жизненно важные функции президента за последние сутки вызвали обеспокоенность. Человек, не уполномоченный публично выступать, на условиях анонимности заявил, что следующие 48 часов будут решающими".

Дополнительно: При этом сам Дональд Трамп в Twitter в субботу написал, что с ним все хорошо: "Врачи, медсестры и все (другие работники - УП) в медицинском центре Уолтера Рида... невероятны! Благодаря их помощи я чувствую себя хорошо!"

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!