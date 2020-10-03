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Больному Covid-19 Трампу понадобился кислород - The Associated Press

Суббота, 3 октября 2020, 20:37
фото: Drew Angerer

Президенту США Дональду Трампу в пятницу, 2 октября, был необходим дополнительный кислород, после этого его госпитализировали.

Источник: The Associated Press со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с состоянием Трампа

Детали: Издание пишет, что президент США в пятницу, находясь в Белом доме, получил кислородную терапию.

Стоит заметить, что во время субботнего брифинга врача президента США Шона Конли, он не ответил на вопрос журналистов о кислородной терапии политика, лишь отметил, что в субботу Трамп обходится без нее и принимает лекарства.

Дословно The Associated Press: "По словам человека, знакомого с состоянием Трампа, некоторые жизненно важные функции президента за последние сутки вызвали обеспокоенность. Человек, не уполномоченный публично выступать, на условиях анонимности заявил, что следующие 48 часов будут решающими".

Дополнительно: При этом сам Дональд Трамп в Twitter в субботу написал, что с ним все хорошо: "Врачи, медсестры и все (другие работники - УП) в медицинском центре Уолтера Рида... невероятны! Благодаря их помощи я чувствую себя хорошо!"

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп был доставлен в медицинский центр вечером в пятницу, менее чем через сутки после того, как поступила новость о подтверждении у него COVID-19.

В субботу стало известно, что Дональд Трамп получает терапию антителами и принимает препарат "Ремдесивир".

Темы: ТрампкоронавирусСШАмедицина


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