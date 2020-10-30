Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы-2020: полиция заявила о саботаже в Одесской области

Пятница, 30 октября 2020, 16:31
Выборы-2020: полиция заявила о саботаже в Одесской области

Руководители и члены районных ТИК в Одесской области саботируют принятие и проверку избирательной документации, предоставляемой УИК, что противоречит принятой ими присяге о выполнении должностных обязанностей.

Источник: глава Одесского ГУ Нацполиции Олег Бех, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас в Одессе фактически саботируется работа районных территориальных избирательных комиссий, которые не принимают или затягивают принятие и проверку избирательной документации, предоставляемой участковыми избирательными комиссиями.

Хочу предупредить всех председателей и членов комиссий о том, что это противоречит принятой присяге. Они должны выполнять соответствующие обязанности по организации и своевременного завершения подведения итогов голосования".

Детали: Глава ГУ НПУ в Одесской области отметил, что это касается Малиновской, Приморской, Киевской и Суворовской районных ТИК, где фактически "стоит работа" по установлению результатов голосования в Одессе.

Генерал Бех говорит, что правоохранители не могут вмешиваться в деятельность этих комиссий, однако будут принимать законные меры реагирования по поводу принятых решений.

Он напомнил, что затягивание процесса подведения итогов выборов приводит к ухудшению состояния здоровья представителей УИК, которые по 15-17 часов стоят в очередях в помещениях ройонних ТИК. Одним из трагических последствий этого стал факт смерти 28 октября одного из членов УИК, который долго ожидал принятия избирательной документации.

Также полиция пресекла перемещение в районные ТИК из сотен избирательных участков города бюллетеней и другой документации транспортными средствами организаций, которые не являются субъектами избирательного процесса.

Бех уточнил, что по состоянию на 30 октября полицией зарегистрировано 1067 сообщений о подкупе избирателей, фальсификации избирательных документов и тому подобное. В Единый реестр внесены сведения по 84 случаях правонарушений, в том числе 54, связанные с игнорированием норм избирательного законодательства.

Темы: виборыОдесская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
виборы
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: