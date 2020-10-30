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Выборы-2020: полиция заявила о саботаже в Одесской области

Пятница, 30 октября 2020, 17:31

Руководители и члены районных ТИК в Одесской области саботируют принятие и проверку избирательной документации, предоставляемой УИК, что противоречит принятой ими присяге о выполнении должностных обязанностей.

Источник: глава Одесского ГУ Нацполиции Олег Бех, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас в Одессе фактически саботируется работа районных территориальных избирательных комиссий, которые не принимают или затягивают принятие и проверку избирательной документации, предоставляемой участковыми избирательными комиссиями.

Хочу предупредить всех председателей и членов комиссий о том, что это противоречит принятой присяге. Они должны выполнять соответствующие обязанности по организации и своевременного завершения подведения итогов голосования".

Детали: Глава ГУ НПУ в Одесской области отметил, что это касается Малиновской, Приморской, Киевской и Суворовской районных ТИК, где фактически "стоит работа" по установлению результатов голосования в Одессе.

Генерал Бех говорит, что правоохранители не могут вмешиваться в деятельность этих комиссий, однако будут принимать законные меры реагирования по поводу принятых решений.

Он напомнил, что затягивание процесса подведения итогов выборов приводит к ухудшению состояния здоровья представителей УИК, которые по 15-17 часов стоят в очередях в помещениях ройонних ТИК. Одним из трагических последствий этого стал факт смерти 28 октября одного из членов УИК, который долго ожидал принятия избирательной документации.

Также полиция пресекла перемещение в районные ТИК из сотен избирательных участков города бюллетеней и другой документации транспортными средствами организаций, которые не являются субъектами избирательного процесса.

Бех уточнил, что по состоянию на 30 октября полицией зарегистрировано 1067 сообщений о подкупе избирателей, фальсификации избирательных документов и тому подобное. В Единый реестр внесены сведения по 84 случаях правонарушений, в том числе 54, связанные с игнорированием норм избирательного законодательства.

Темы: виборыОдесская областьполиция


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