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В Греции при землетрясении погибли двое школьников, число жертв в Турции возросло до шести

Пятница, 30 октября 2020, 17:27

Двое школьников погибли на греческом острове Самус после обвала стены во время мощного землетрясения, которое произошло в восточной части Эгейского моря в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Тела подростков извлекли из-под завалов в ходе продолжающейся поисково-спасательной операции, которая проводится на острове.

Никаких других подробностей о жертвах не поступало.

До сих пор сообщалось о восьми пострадавших в результате землетрясения людях, находящихся на лечении в больнице и клинике на острове.

Больше всего повреждений было обнаружено на старых домах в городах Пифагорио, Карловасе и вате.

Часть церкви Успения Пресвятой Богородицы в Карловасах обрушилась. Внутри здания никого не было.

Турецкие СМИ также сообщают о росте числа жертв и раненых от землетрясения в стране. Так, в Измире погибли шесть человек, число пострадавших возросло до 257.

Как сообщалось, во второй половине дня в в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение.

Землетрясение вызвало значительные разрушения на Самосе и турецком городе Измир.

Пользователи соцсетей и медиа начали публиковать фото и видео последствий мощного землетрясения.

Темы: ГрецияТурция
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