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Бельгия вводит повторный карантин

Пятница, 30 октября 2020, 22:50

Бельгия вводит повторный карантин с 1 ноября по 13 декабря.

Соответствующее решение принял специальный комитет под председательством премьер-министра Бельгии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Наша страна находится в состоянии чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, давление в больницах огромный ", - сказал премьер Александр де Кроо. 

По его словам, единственным решением для бельгийцев сегодня является ограничение социальных контактов.

 "Мы будем делать это столько, сколько потребуется, но мы должны сломать эту тенденцию и сделать это быстро", - добавил премьер.

"После углубленных консультаций комитет принял решение перейти к более строгому карантину с одинаковыми правилами для всей территории страны",- заявил де Кроо.

Вводятся ограничения на собрания граждан – до четырех человек на открытом пространстве. При этом рекомендуется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Также закрываются все магазины товаров не первой необходимости.

Эти новые меры будут дополнять мероприятия, объявленные на прошлой неделе, которые предусматривают отмену спортивных и культурных мероприятий. 

Напомним, на этой неделе о возвращении карантина также объявили Франция и Германия.



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