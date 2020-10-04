Коронавирус: в Украине вновь более 4 тысяч заражений, десятки людей умерли

В субботу, 3 октября, еще у 4140 украинцев диагностировали Covid-19, также 44 человека умерли от коронавируса.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 4 октября, Минздрав

Детали: Как отмечается, лидерами по распространению Covid-19 являются два региона - Харьковщина (414 случаев и 4 смерти) и Киев (еще 407 заражений и 8 летальных случаев).

Третья по числу новых больных - Житомирская область: за сутки "плюс" 281 заражения, один человек с Covid умер.

Также за минувшие сутки в Украине зафиксировали 1370 выздоровлений.

Дословно Минздрав: "4 октября по состоянию на 9:00 в Украине 226 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4397 летальных, 100 107 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 140 новых случаев. Всего проведено 2 382 259 тестирования методом ПЦР".

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COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: 2 октября в Украине был выявлен рекордный 4661 случай коронавируса. Умерли от болезни в пятницу 92 человека – самый высокий суточный показатель летальности с начала пандемии.