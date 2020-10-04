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Выборы: Дубинский возглавил список СН в Киевоблсовет и ведет с собой коллег с "1+1"

Воскресенье, 4 октября 2020, 15:49
Выборы: Дубинский возглавил список СН в Киевоблсовет и ведет с собой коллег с 1+1

Народный депутат и екстелевизионщик "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа". Кроме него, в списке много работников "1+1 Продакшн" и "1+1 Медиа".

Источник: сайт Центральной избирательной комиссии

Детали: 4 номер в списке получил корреспондент "1+1 Продакшн" Владимир Тимофийчук. Также в перечне и ряд других работников "плюсов": журналист Игорь Колтунов (9 номер), продюсер Алена Шерепа, редактор Наталья Книга и администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа.

Всего в списке 84 кандидатов от "Слуги народа".

Напомним: На днях стало известно, что нардеп и бывший телеведущий Александр Дубинский в 2013 году занимался созданием антимайданивских фейков на заказ ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Украинская правда
Темы: ДубинскийвиборыКиевская областьмедиа
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