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Дубинский брал деньги с Клименко и раскручивал фейки о Майдане – СМИ

Пятница, 2 октября 2020, 11:25

Нардеп и бывший телеведущий Александр Дубинский в 2013 году занимался созданием антимайданивських фейков на заказ ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Источник: расследование Bihus.Info

Дословно: "Журналисты получили доступ к перепискам, датированные декабрем 2013 - февралем 2014 гг. Участниками переписки скорее всего является Александр Дубинский, глава холдинга "Вести" и гражданская жена экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Ольга Семченко, а также экс-главред "Вестей" Игорь Гужва. Основная тема обсуждений - планирование мероприятий, которые могут дискредитировать Революцию Достоинства".

Детали: 20 декабря 2013 года Дубинский прислал руководительнице "Вестей" письмо с названием "Предложения по информационной кампании" Майдан меньшинства". Речь идет о плане из 20 мер, которые должны дискредитировать Майдан.

Общая стоимость плана около 500 тысяч долларов плюс ориентировочно 100 тысяч долларов на непредвиденные расходы. Его гонорар как координатора должен составлять 10%.

 
 

В частности, Дубинский предлагает реализацию фейка о "проститутках на Майдане". Основа идеи - привезти на Майдан проституток из киевских окраин, посадить в конкретной точке на Крещатике, рассказать им, что нужно говорить, а журналисты Дубинского должны снять и распространить видео в Интернете.

Далее милиция должна "накрыть" бордель и дать краткую аналитику о том, что протест превратился в центр разврата.

Так, 26 декабря 2013 года появилось видео, его опубликовала тогдашняя журналистка программы "гроши" (1+1) Ярослава Коба. Сам Дубинский также распространил ролик "Проститутки Майдана" у себя на фейсбук-странице.

 

На следующий день, 27 декабря, вышел материал Вячеслава Веремия в газете "Вести" "Проститутки с Окружной перебрались на Майдан".

Далее милиционеры постановочно "закрыли бордель для майдановцев". При этом секс-работницы охотно рассказывали на телекамеры, что обслуживали именно майдановцев.

Журналисты узнали фейк и вброс. В частности, Сергей Лещенко сообщил, что на одном из популярных телеканалов ему рассказали: "руководство получило указание от "смотрящих" за медиа при Клименко и Захарченко запускать новую тему против Евромайдана: проститутки с лентами ЕС рассказывают, как к ним стали массово ходить клиенты с Майдана".

Коба пояснила, что в то время только пришла на "1+1" и не понимала, что и для кого снимает.

Дубинский подтвердил журналистам, что до сих пор пользуется этой почтой, однако отрицает, что вел с нее обсуждение кампании против Евромайдана в интересах Клименко.

Темы: ДубинскийКлименкоМайдан


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