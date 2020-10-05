Экс-депутат Верховного совета Крыма, основатель "Русского блока" Александр Свистунов требует добавить в учебники истории полуострова сведения об "украинской оккупации" и "русской весне".

Источник: "Новая газета" со ссылкой на обращение Свистунова к министру просвещения России Сергею Кравцову, "Коммерсант"

Детали: Депутат просит отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника "История Крыма. 10 класс", поскольку, по его мнению, в учебнике "откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году".

Кроме того, по словам Свистунова, авторы учебника "не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя" и в нем "отсутствует описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова".

Он считает, что новый учебник должен быть написан "независимыми российскими историками", а не "багровской профессурой, много лет пресмыкавшейся перед украинским режимом".

В министерстве просвещения сообщили "Коммерсанту", что учебник разрабатывался квалифицированными специалистами, которые "опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий".

Один из авторов пособия также заявил изданию, что Свистунов и его сторонники не являются профессиональными историками и воспринимают информацию, изложенную в данной книге, "субъективно, через призму своего политического опыта".

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