В Крыму хотят переписать учебники истории: добавить "украинскую оккупацию" и "русскую весну"
Экс-депутат Верховного совета Крыма, основатель "Русского блока" Александр Свистунов требует добавить в учебники истории полуострова сведения об "украинской оккупации" и "русской весне".
Источник: "Новая газета" со ссылкой на обращение Свистунова к министру просвещения России Сергею Кравцову, "Коммерсант"
Детали: Депутат просит отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника "История Крыма. 10 класс", поскольку, по его мнению, в учебнике "откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году".
Кроме того, по словам Свистунова, авторы учебника "не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя" и в нем "отсутствует описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова".
Он считает, что новый учебник должен быть написан "независимыми российскими историками", а не "багровской профессурой, много лет пресмыкавшейся перед украинским режимом".
В министерстве просвещения сообщили "Коммерсанту", что учебник разрабатывался квалифицированными специалистами, которые "опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий".
Один из авторов пособия также заявил изданию, что Свистунов и его сторонники не являются профессиональными историками и воспринимают информацию, изложенную в данной книге, "субъективно, через призму своего политического опыта".
Читайте также: Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины
Крымские предатели. Как сложилась жизнь лидеров оккупации полуострова
Back in the USSR. Как меняется Крым под российской оккупацией. Спецпроект
Предыстория:
- Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме.
- Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.
- Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.