В Киеве за сутки снова 10 смертей от COVID-19, но возросло и количество выздоровлений

За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили 286 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 5 октября

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 286 больных коронавирусом. 10 случаев – летальных".

Детали: Среди новых больных 163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, 99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 12 девочек от 4 до 17 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели в том числе и 12 медиков.

32 человека госпитализировали.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Оболонском (54), Днепровском (52), Дарницком и Деснянском (по 44) районах.

В то же время возросло и количество тех, кто преодолел болезнь – за минувшие сутки таких 399.

По состоянию на 5 октября в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От вируса умерли 430 киевлян. Преодолели болезнь 8263 жителя столицы.

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