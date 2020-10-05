Зеленский: В 2021 году Украина войдет в режим paperless

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря продуктам проекта по цифровизации "Дія" в 2021 году Украина начнет входить в режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.

Источник: выступление Зеленского на презентации новых проектов "Дія"

Детали: Зеленский открыл большую презентацию "Дії" и сказал: "Сегодня очень важная по-дія" (со-бытие, тут игра словами — УП).

Президент напомнил, что онлайн уже можно получать разрешения от застройщика, регистрировать ФЛП "за 15 минут", регистрировать ребенка в e-малятко, пользоваться цифровыми правами и цифровым паспортом, с которым можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

По его словам, "это - лишь десятая часть наших крупных планов", потому что "100% услуг будут онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением".

5 октября Минцифры представляет новые услуги онлайн в "Дії".

Прямая речь Зеленского: "От меня есть небольшой спойлер: 2021 год станет началом вхождения страны в режим paperless. То есть никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг.

Мы понимаем, что создание цифрового государства - это сложный, важный путь. Он сопровождается сопротивлением системы, устаревшим законодательством, скепсисом, иногда неверием. Но это проходили все смелые революционные проекты мира.

Год назад "государство в смартфоне" было только нашей мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением "Дія" пользуются 5 миллионов граждан Украины, это уже точно начало новой реальности. Реальности, где Украина будет цифровой современной комфортной для людей. Это движение уже не остановить. Этот путь уже необратим. Верю в это, делаем это".