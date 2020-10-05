Министр культуры назвал концерт Поляковой в Харькове безответственным
Министр культуры Александр Ткаченко назвал концерт певицы Оли Поляковой в Харькове в разгар пандемии коронавируса безответственным со стороны организаторов, местной власти и зрителей.
Источник: Telegram-канал Ткаченко
Прямая речь: "Есть такие примеры, такие как концерт Оли Поляковой, прошедший в Харькове. Тысячи людей, масок - единицы, о социальной дистанции вообще промолчу.
Безответственно, как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды.
Безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности.
Организаторы. Безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям.
Местные власти. Нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в вашем городе".
Детали: По его словам, в министерстве делают все возможное, чтобы предоставить артистам возможность выступать, но с соблюдением карантинных ограничений.
Ткаченко отметил, что это сложно, но это единственная возможность для бизнеса работать, предоставляя рабочие места и не жертвуя при этом здоровьем зрителей.
Напомним:
- После концерта певицы Оли Поляковой, который состоялся в Новобаварский районе Харькова в субботу, 3 октября, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина.
- Полякова заявила, что уголовное производство и шумиха вокруг концерта связана с предвыборной кампанией.