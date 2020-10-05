Министр культуры назвал концерт Поляковой в Харькове безответственным

Министр культуры Александр Ткаченко назвал концерт певицы Оли Поляковой в Харькове в разгар пандемии коронавируса безответственным со стороны организаторов, местной власти и зрителей.

Источник: Telegram-канал Ткаченко

Прямая речь: "Есть такие примеры, такие как концерт Оли Поляковой, прошедший в Харькове. Тысячи людей, масок - единицы, о социальной дистанции ​​вообще промолчу.

Безответственно, как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды.

Безответственно ходить на концерты и не выполнять простые правила безопасности.

Организаторы. Безответственно в погоне за деньгами относиться так к зрителям.

Местные власти. Нельзя не реагировать и бездействовать, когда подобное происходит в вашем городе".

Детали: По его словам, в министерстве делают все возможное, чтобы предоставить артистам возможность выступать, но с соблюдением карантинных ограничений.

Ткаченко отметил, что это сложно, но это единственная возможность для бизнеса работать, предоставляя рабочие места и не жертвуя при этом здоровьем зрителей.

Напомним: