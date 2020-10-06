Протестующие захватили здание парламента Кыргызстана

Участники протестов против результатов парламентских выборов в Кыргызстане машиной протаранили ворота возле парламента в столице и ворвались в здание.

Источник: "Интерфакс"

Детали: В акции принимают участие около 3-5 тысяч человек. Несмотря на усиленную охрану административных объектов и использования водометов и резиновых пуль силовиками, демонстранты все же смогли проникнуть в здание.

Протестующие смогли добраться до седьмого этажа, где расположен кабинеты президента, спикера и лидеров парламентских фракций. В то же время в здании никто из чиновников не находился.

Фото: «Азаттык радиосу»

О пострадавших пока не сообщается.

У парламента горят несколько автомобилей, а ограждение здания участники акций используют как щиты. Демонстранты планируют идти к СИЗО, где находится бывший глава государства, чтобы его освободить.

Что предшествовало: В столице Кыргызстана тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Сообщается о минимум 16 пострадавших.

Справка: В состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.