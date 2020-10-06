Количество новых случаев COVID-19 на Буковине не уменьшается
Вторник, 6 октября 2020, 02:21
5 октября в Черновицкой области обнаружили 158 случаев заболевания коронавирусом, сутками ранее – 163 новых больных.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Лаборатория области проверила в понедельник 564 образцов.
Со времени пандемии на Буковине уже зарегистрировали 15444 случаев инфицирования. Вылечились от коронавируса 8360 больных. В частности, за минувшие сутки выздоровели 44 человека.
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Напомним:
- За воскресенье, 4 октября, положительный результат теста на COVID-19 в Украине получили 3774 человека, 33 больных умерли, признано выздоровление 1145 пациентов.
Украинская правда