Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество новых случаев COVID-19 на Буковине не уменьшается

Вторник, 6 октября 2020, 02:21
Количество новых случаев COVID-19 на Буковине не уменьшается

5 октября в Черновицкой области обнаружили 158 случаев заболевания коронавирусом, сутками ранее – 163 новых больных.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория области проверила в понедельник 564 образцов.

Со времени пандемии на Буковине уже зарегистрировали 15444 случаев инфицирования. Вылечились от коронавируса 8360 больных. В частности, за минувшие сутки выздоровели 44 человека.

Узнать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЧерновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: