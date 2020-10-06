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Количество новых случаев COVID-19 на Буковине не уменьшается

Вторник, 6 октября 2020, 02:21

5 октября в Черновицкой области обнаружили 158 случаев заболевания коронавирусом, сутками ранее – 163 новых больных.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория области проверила в понедельник 564 образцов.

Со времени пандемии на Буковине уже зарегистрировали 15444 случаев инфицирования. Вылечились от коронавируса 8360 больных. В частности, за минувшие сутки выздоровели 44 человека.

Узнать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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