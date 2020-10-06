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На дне океана лежит более 14 млн тонн пластика – исследование

Вторник, 6 октября 2020, 03:08
На дне океана лежит более 14 млн тонн пластика – исследование

На дне Мирового океана может находиться в 30 раз больше пластика, чем на поверхности, однако на суше все равно больше мусора, чем в мировых водах.

Источник: The Guardian

Детали: По оценкам государственного научного агентства Австралии, на дне Мирового океана находится не менее 14 миллионов тонн пластиковых отходов шириной менее 5 мм.

Для этого ученые проанализировали элементы из разных участков дна недалеко от Большого Австралийского залива. В рамках проекта, исследователи обнаружили микропластик в очень отдаленных и глубоких местах, что может свидетельствовать о широком распространении мусора.

Читать также: Что на самом деле происходит с пластиком, который мы выбрасываем

Напомним:

  • В мае 2019 года Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Украинская правда

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Темы: экология
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