Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На дне океана лежит более 14 млн тонн пластика – исследование

Вторник, 6 октября 2020, 03:08

На дне Мирового океана может находиться в 30 раз больше пластика, чем на поверхности, однако на суше все равно больше мусора, чем в мировых водах.

Источник: The Guardian

Детали: По оценкам государственного научного агентства Австралии, на дне Мирового океана находится не менее 14 миллионов тонн пластиковых отходов шириной менее 5 мм.

Для этого ученые проанализировали элементы из разных участков дна недалеко от Большого Австралийского залива. В рамках проекта, исследователи обнаружили микропластик в очень отдаленных и глубоких местах, что может свидетельствовать о широком распространении мусора.

Читать также: Что на самом деле происходит с пластиком, который мы выбрасываем

Напомним:

  • В мае 2019 года Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Украинская правда
Темы: экология


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Кыргызстане разогнали митинг с помощью спецсредств: есть раненые

Новости 5 октября: предупреждения от ЕС, цифровизация в Украине

обновленоВ Раде COVID-19 обнаружили в 75 людей, сотрудница секретариата умерла – СМИ

Совет НБУ объявил недоверие и выговор замам главы Нацбанка из команды Смолия

фото, видео"Бабушки против ОМОНа": в Минске на марш протеста вышли пенсионеры

В Европарламенте пригрозили отменой безвиза отдельным украинским олигархам и политикам

Все новости...
экология
Как остановить браконьерство?
На Камчатке экологическая катастрофа: мертвые животные, отравленные серферы, сфабрикованые видео
В Англии с 1 октября запрещены пластиковые соломинки и ватные палочки
Последние новости
03:08
На дне океана лежит более 14 млн тонн пластика – исследование
02:21
Количество новых случаев COVID-19 на Буковине не уменьшается
01:35
ВидеоПротестующие захватили здание парламента Кыргызстана
00:58
Кравчук предлагает создать в ТКГ "совет людей" Донбасса
00:16
Немецкий парламент переходит на обязательный масочный режим
23:56
"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад": Трамп заявил, что выписывается из больницы
23:33
Минздрав будет предлагать усилить карантин при заполнении больниц на 60% – Степанов
22:51
видеоМэр Умани попал в больницу с двусторонней пневмонией
22:24
США, Франция и Россия выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху
21:48
фото, видеоВ Кыргызстане разогнали митинг с помощью спецсредств: есть раненые
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!