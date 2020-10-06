Бывшего президента Кыргызстана освободили из СИЗО по требованию митингующих

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из-под стражи по требованию участников протестов.

Источник: "Настоящее время"

Детали: Это случилось после того, как протестующие захватили здание парламента. Тогда часть из митингующих двинулась к зданию Государственного комитета нацбезопасности.

Силовики, которые находились у ГКНБ, перешли на сторону митингующих.

После переговоров с руководством госкомитета Атамбаева выпустили из СИЗО, где он находился с августа 2019 года по обвинению в коррупции.

Что предшествовало: В столице Кыргызстана тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Сообщается о минимум 16 пострадавших.

Позже участники протестов машиной протаранили ворота возле парламента в столице и ворвались в здание.

Справка: В состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.

По официальным данным, барьер в 7 процентов преодолели всего четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".