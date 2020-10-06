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Футболисты "Шахтера" получили результаты тестов на COVID-19

Вторник, 6 октября 2020, 13:44
Футболисты Шахтера получили результаты тестов на COVID-19
Фото shakhtar.com

Тесты на коронавирус у футболистов ФК "Шахтер" показали отрицательные результаты.

Источник: сайт футбольного клуба

Дословно: "Накануне тренерский штаб, футболисты (за исключением Андрея Пятова и Тараса Степаненко) и персонал первой команды сдали тесты на коронавирус. Во вторник "Шахтер" получил результаты: все – отрицательные".

Детали: Отмечается, что, несмотря на это, "горняки" остаются на самоизоляции. А 8 октября они пройдут второе тестирование. 

О дальнейших действиях "Шахтера" и возможности возобновить тренировки ФК обещает сообщить дополнительно.

Что было раньше: У двоих игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус.

Украинская правда

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Темы: футболкоронавирус
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