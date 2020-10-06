Суд арестовал экс-полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах

Суд арестовал на 2 месяца экс-полицейского, который в состоянии опьянения, совершил смертельное ДТП в Броварах 4 октября.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Александра Богачева в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей".

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