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Суд арестовал экс-полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах

Вторник, 6 октября 2020, 13:55

Суд арестовал на 2 месяца экс-полицейского, который в состоянии опьянения, совершил смертельное ДТП в Броварах 4 октября.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Александра Богачева в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей".

Предыстория:

  • 4 октября стало известно, что участковый офицер Деснянского управления полиции за рулем "Фольксваген", находясь в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом.
  • В результате ДТП одна пострадавшая от полученных травм умерла, еще одну женщину доставили в больницу.
  • Руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полицейский, который совершил смертельную ДТП, уволен из органов внутренних дел.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевская областьДТП


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