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В Киеве ребенок бросился под поезд

Вторник, 6 октября 2020, 19:51
В Киеве ребенок бросился под поезд

По предварительной информации, 14-летний мальчик в Киеве решил покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы перед поездом. От полученных травм школьник умер на месте происшествия.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Около 13:50 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о том, что на путях неподалеку от остановки "Политехнический институт" поезд наехал на мальчика".

Детали: По предварительной информации полиции, 14-летний школьник дождался, пока поезд приблизится и в момент лег на рельсы. Машинист поезда объяснил, что подавал звуковые сигналы и сбросил скорость, однако парень не отреагировал.

Напомним: 28 сентября в столичном метро под поездом погиб человек.

Украинская правда

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Темы: Киевметро
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