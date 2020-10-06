В Киеве ребенок бросился под поезд
Вторник, 6 октября 2020, 19:51
По предварительной информации, 14-летний мальчик в Киеве решил покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы перед поездом. От полученных травм школьник умер на месте происшествия.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Дословно: "Около 13:50 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о том, что на путях неподалеку от остановки "Политехнический институт" поезд наехал на мальчика".
Детали: По предварительной информации полиции, 14-летний школьник дождался, пока поезд приблизится и в момент лег на рельсы. Машинист поезда объяснил, что подавал звуковые сигналы и сбросил скорость, однако парень не отреагировал.
Напомним: 28 сентября В столичном метро под поездом погиб человек.
Украинская правда