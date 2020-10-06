Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Киеве ребенок бросился под поезд

Вторник, 6 октября 2020, 19:51

По предварительной информации, 14-летний мальчик в Киеве решил покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы перед поездом. От полученных травм школьник умер на месте происшествия.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Около 13:50 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о том, что на путях неподалеку от остановки "Политехнический институт" поезд наехал на мальчика".

Детали: По предварительной информации полиции, 14-летний школьник дождался, пока поезд приблизится и в момент лег на рельсы. Машинист поезда объяснил, что подавал звуковые сигналы и сбросил скорость, однако парень не отреагировал.

Напомним: 28 сентября В столичном метро под поездом погиб человек.

Украинская правда
Темы: Киевметро


powered by lun.ua
Главное сегодня

Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной

Саммит Украина-ЕС подтвердил полноценного возобновление безвиза после пандемии

фотоНа электромобили начали вешать особые номерные знаки

Медведчук снова приехал к Путину на поклон

Предвыборная гонка в США: Байден ощутимо увеличил отрыв от Трампа

фотоУволенному со скандалом прокурору, который обещал всех "#бать", дали высокую должность

Все новости...
Киев
Глава МИД: Когда жена захотела пойти в местную политику, я перекрестил ее
В Киеве нашли конвертцентр, прикрывавшийся "инвалидностью": изъяли 36 млн наличных
Германия отправила в Киев самолет за 13 ранеными украинскими военными
Последние новости
20:42
Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной
20:36
Украина должна ускорить судебную реформу и борьбу с коррупцией – саммит в Брюсселе
20:30
Более 20 нардепов на больничном из-за COVID-19 – Разумков
20:22
ЕИБ профинансирует модернизацию общественных зданий в Украине на 300 млн евро
20:13
Открытое небо между Украиной и ЕС подпишут в начале 2021 года
20:04
Саммит Украина-ЕС подтвердил полноценного возобновление безвиза после пандемии
19:57
Аудит "Нафтогаза": Госаудитслужба не объяснила, какую именно информацию СМИ считает субъективной
19:51
В Киеве ребенок бросился под поезд
19:28
ЕС выделит Украине 60 млн евро: подписаны новые соглашения
19:19
Приготовление борща войдет в культурное наследие Украины
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!