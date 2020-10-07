На администрации Путина вывесили флаг ЛГБТ

Группа Pussy Riot провела акцию в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив утром 7 октября радужные флаги на "главных символах российской государственности": администрации президента на Старой площади, здании ФСБ на Лубянке, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.

Источник: "Медуза"

Детали: Как сообщили участники группы, во время акции возле здания ФСБ был задержан журналист "Радио Свобода" Артем Радыгин, а у администрации президента — корреспондент Sota Денис Стяжкин.

В ходе акции активисты предъявили список требований, включающий легализацию однополых партнерств, а также расследование убийств и похищений геев в Чечне.

Напомним: Путин в день своего рождения похвастался запуском гиперзвуковой ракеты "Циркон".