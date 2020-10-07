Судью-беглеца из Одесской области приговорили к 9 годам за взятки
Высший антикоррупционный суд признал виновным заочно судью Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева в получении взятки, его приговорили к 9 годам тюрьмы и полной конфискацию имущества.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, Telegram Zero Corruption
Детали: 7 октября Высший антикоррупционный суд с участием прокуроров САП объявил обвинительный приговор судьи Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен неправомерной выгоды. Вынесли приговор судье Олег Колиуш, Ярослав Шкодин и Олег Ткаченко.
Сам Меденцев скрывается, поэтому судебное рассмотрение и оглашение приговора прошли без него.
В 2014 году судью Меденцева уличили в вымогательстве и получении 570 тысяч гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственной деле, которое находилось у него на рассмотрении.
Деньги он получил в три этапа, дважды – непосредственно в служебном кабинете.
Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины.
Приговором суда судья Хозяйственного суда приговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией. А при обыске у него нашли 250 тысяч грн.
Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.
Этому предшествовало: 30 июня 2015 года Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест судьи хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева.
За несколько месяцев до того Меденцев отказался проходить проверку в соответствии с законом о люстрации.