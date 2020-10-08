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Шевченко прокомментировал матч Украина - Франция, который его команда проиграла со счетом 1:7

Четверг, 8 октября 2020, 01:09

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал товарищеский матч с действующими чемпионами мира - командой Франции, который его команда проиграла со счетом 1:7.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: В игре с Францией украинская команда не смогла рассчитывать на 14-ть игроков (80% основного состава), выбыли из игры из-за травм и COVID-19.

Прямая речь: "У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем довикликаты на ближайшие матчи. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то с нее выходить. Мы вызвали игроков молодежной смотрящим. Нас ждут два ответственные матчи, с Германией и Испанией. Игроки "Шахтера" еще завтра будет проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды ..

Те, кто вышли на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохие - в частности, начало второго тайма. Франция - чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней ..

Сегодня, определяя состав, я исходил из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук и Караваев провели в последнее время много официальных матчей. Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать. Пока мы работаем с тем коллективом, который есть в наличии - 18 полевых игроков и один вратарь. Те, кого мы будем довикликаты, проходить тесты."

Темы: футбол


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