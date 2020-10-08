Сплошные антирекорды: больных COVID за сутки в Украине - уже более 5 тысяч

За сутки 7 октября в Украине подтвердили 5397 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от коронавирусной болезни 93 человека, были госпитализированы 900 человек с подтвержденным диагнозом - это три антирекорда; выздоровели 2263 человека.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Харьковская область - 576 новых случаев за сутки, 9 летальных.

Киев - 422 новых случая, 11 летальных. К тому же, Киевская область - 199 новых случаев, 4 летальных.

Одесская область - 367 новых случая, 3 летальных.

Сумская область - 312 случаев, один человек умер.

Днепропетровская область - 306 новых случаев, 9 летальных.

Донецкая область - 294 новых случая, 8 летальных.

Ровенская область - 266 новых случаев, 3 летальных.

Статистика COVID в Украине на 8 октября 2020 года СОТА, мониторинг СНБОУ

Сейчас активно болеют 131 811 жителей Украины. Выздоровели 108 233 пациента, умерли от осложнений 4 690 больных из всех 244 734 зарегистрированных за время пандемии.

За последние сутки в Украине было произведено 57 331 тестирование, из них 34 395 методом ПЦР и 23 036 методом ИФА.

Напомним: В начале недели, 5 октября, министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что суточный прирост больных уже на этой неделе может достичь 5 тысяч из-за нарушений карантинных ограничений.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко