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Степанов озвучил пессимистичный прогноз COVID: 5 тысяч больных в сутки

Понедельник, 5 октября 2020, 10:00
Степанов озвучил пессимистичный прогноз COVID: 5 тысяч больных в сутки

С середины июля количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь в Украине выросла почти в 5 раз, а суточный прирост больных может достичь на этой неделе 5 тысяч, прогнозируют в Минздраве.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "У нас почти 37 тысяч коек, из которых 30 тысяч уже введены в действие, остальные в резерве. На сегодняшний день 16 745 находятся в больнице либо с подтвержденным диагнозом, либо с подозрением.

У нас напряженная ситуация, но она не является критической. Но по тому отношению, которое у нас есть к правилам новой реальности... мы будем очень быстро расти.

На прошлой неделе у нас более 4,5 тысячи (выявленных в сутки больных). Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше".

Динамика COVID в Украине с начала пандемии
Динамика COVID в Украине с начала пандемии
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Детали: Глава МОЗ сообщил, что на утро 5 октября количество людей, находящихся в стационаре, - 16 745 человек, а на середину июля это количество было 3,5 тысячи. То есть почти в 5 раз больше стало тех, кого кладут в больницы.

Степанов добавил, что у нашей медицинской системы есть предел как по койкам, так и по врачам.

Поэтому если будут продолжаться концерты и другие массовые мероприятия, то может случиться ситуация, когда больниц не хватит.

Этому предшествовало: Только в конце сентября Украина пересекла отметку в 4 тысячи случаев COVID-19 за сутки: 29 сентября коронавирусную болезнь диагностировали у 4 027 человек.

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных COVID-19 может колебаться от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день в нашей стране.

Знать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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