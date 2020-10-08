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Киев побил еще один температурный рекорд: лето продолжается

Четверг, 8 октября 2020, 10:49
Киев побил еще один температурный рекорд: лето продолжается
Фото: Ельдар Сарахман, УП

По данным наблюдений метеорологов предыдущая ночь в Киеве оказалась самой теплой с конца XIX века, также выпало рекордное количество осадков.

Источник: пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "Ночь на 8 октября в Киеве также, как и предыдущая, оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже 15,1°С. Предварительное рекордное значение +13,6°С 1893 года превышено на 1,5°С.

7 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков - 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году".

Что было раньше: 7 октября метеорологи сообщали, что в Киеве до сих пор продолжается метеорологическое лето.

В частности, ночь на 7 октября в столице оказалась самой теплой с 1893 года - температура не опустилась ниже 14,5°С.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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