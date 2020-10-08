Министерство здравоохранения по состоянию на 8 октября не предоставило предложений по увеличению зарплат медицинским работникам.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Завтрак с 1 + 1"

Прямая речь: "Было такое предложение, поручение фактически – предоставить концепцию увеличения заработных плат для медиков. Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, на сегодня пока что предложений от министерства до сих пор не поступило".

Детали: Разумков также отметил, что на увеличение зарплат для учителей на следующий год предусмотрено 24 млрд гривен.

Кроме того, по словам Разумкова, в следующем году в Украине не будет отдельного "коронавирусного фонда" – проект бюджета на 2021 год его не предусматривает.

Он пояснил, что Рада планирует только отдельно предусмотреть средства на вакцинацию населения от коронавируса – 2,6 млрд гривен, а также 1 млрд гривен на поддержку школ в рамках борьбы с пандемией.

По словам Разумкова, почти все деньги на борьбу с коронавирусом в следующем году получит Министерство здравоохранения – предварительно, это почти 159 мдрд гривен.

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