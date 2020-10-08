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Разумков: Отдельного "коронавирусного фонда" в следующем году не будет

Четверг, 8 октября 2020, 11:16
Разумков: Отдельного коронавирусного фонда в следующем году не будет
Фото rada.gov.ua

В следующем году в Украине не будет отдельного "коронавирусного фонда" – проект бюджета на 2021 год его не предусматривает.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Завтрак с 1+1"

Прямая речь: "Согласно с тем представлением, которое было сделано в проект бюджета от Кабинета министров Украины, то отдельного ковидного фонда как такового не предвидится".

Детали: По его словам, Рада планирует только отдельно предусмотреть средства на вакцинацию населения от коронавируса – 2,6 млрд грн, а также 1 млрд на поддержку школ в рамках борьбы с пандемией.

Он пояснил, что "все остальное заложено в бюджет Министерства здравоохранения, и, наверное, это правильно". По словам Разумкова, предварительно, речь идет о почти 159 млрд гривен.

Говоря о повышении зарплат педагогам и медикам, Разумков сказал, что Министерство образования по состоянию на 8 октября не предоставило предложений по увеличению зарплат учителям (в предыдущей версии новости было указано, что предложений не представило Министерство здравоохранения. Однако позже в пресс-служба Разумкова уточнили "Украинской правде", что он оговорился, и на самом деле речь идет о МОН и педагогах. В пресс-служба также добавили, что в 2021 году запланировано повышение зарплат медикам на 30% – ред.).

Ирина Балачук, УП

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаМинздравзарплаты
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