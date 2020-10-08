Разумков: Предложений от Минздрава об увеличении зарплат медикам пока нет
Министерство здравоохранения по состоянию на 8 октября не предоставило предложений по увеличению зарплат медицинским работникам.
Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Завтрак с 1 + 1"
Прямая речь: "Было такое предложение, поручение фактически – предоставить концепцию увеличения заработных плат для медиков. Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, на сегодня пока что предложений от министерства до сих пор не поступило".
Детали: Разумков также отметил, что на увеличение зарплат для учителей на следующий год предусмотрено 24 млрд гривен.
Кроме того, по словам Разумкова, в следующем году в Украине не будет отдельного "коронавирусного фонда" – проект бюджета на 2021 год его не предусматривает.
Он пояснил, что Рада планирует только отдельно предусмотреть средства на вакцинацию населения от коронавируса – 2,6 млрд гривен, а также 1 млрд гривен на поддержку школ в рамках борьбы с пандемией.
По словам Разумкова, почти все деньги на борьбу с коронавирусом в следующем году получит Министерство здравоохранения – предварительно, это почти 159 мдрд гривен.
Предыстория:
- В июне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 сентября власти повысит зарплаты медикам.
- В июле Степанов заявил, что молодые врачи, которые приходят в больницы после интернатуры, должны получать от 20-25 тысяч гривен зарплаты.