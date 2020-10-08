Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Выборы-2020: Почти у всех лидеров растет рейтинг

Четверг, 8 октября 2020, 13:00
ФОТО NARODNA-PRAVDA.UA

На выборах в областные советы партию "Слуга народа" готовы поддержать 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,6% и "Европейскую солидарность" – 11,7%, социологи отмечают, что за три недели до голосования практически все партии улучшили свой результат.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября

Дословно: "По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах по состоянию на 7 октября условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,6%, "Европейская солидарность" – 11,7%, "Батькивщина" – 7,5% и "За будущее" – 7,2%. Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат". 

 

Детали: Партию "Наш край" поддерживают 4%, Радикальную партию Олега Ляшко – 3,9%, УДАР Виталия Кличко – 3%, партию Шария – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партии "Голос", "Победу Пальчевского", "Силу и честь" –  по 1,6%, партию "Предложение" – около 1%.

 

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, – 22,2%. 

 

Отмечается, что в исследовании представлен агрегированный рейтинг партий на местных выборах, который представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области.

Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – в городской совет).

Совокупно в рейтинг попало 77 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Опрос проходил с 4 по 7 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Предыстория:

  • Согласно сентябрьскому опросу, рейтинг политической партии "Слуга народа" составлял 15,5% среди тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, партия опережала ближайших соперников "ЕС" и "ОПЗЖ" на 4 процентных пункта.

Украинская правда
Темы: виборыместная властьсоциология


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографика Выборы-2020: Почти у всех лидеров растет рейтинг

В Кыргызстане исчезли президент и премьер – СМИ

Степанов поищет "баланс" между локдауном и нарушением правил

Сплошные антирекорды: больных COVID за сутки в Украине - уже более 5 тысяч

В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

ВАКС связывает взрыв во дворе суда с делом Мартыненко

Все новости...
виборы
Избирательные технологии в день выборов
МВД привлечет самолеты и вертолеты для охраны порядка во время выборов
Как партии обходят гендерные квоты на местных выборах-2020
Последние новости
13:35
Тестами какой страны чаще всего диагностируют COVID-19 в украинцев. Рассказал Степанов
13:32
"Минус" 75 миллиардов: результатами аудита "Нафтогаза" занялась Служба безопасности Украины
13:21
видеоЛукашенко уже начал пугать протестующих коронавирусом
13:21
Еврокомиссия подписала соглашение на поставку первого препарата от коронавируса
13:19
В Украине построят дата-центр с инвестициями в 1 миллиард долларов – Минцифры
13:18
Из-за концерта Билык в Харькове полиция также открыла уголовное производство
13:10
Большинство украинцев не знают, по какой системе пройдут выборы, треть – не знает когда
13:08
Больницы НАН принимать больных COVID-19 с сопутствующими заболеваниями
13:00
инфографика Выборы-2020: Почти у всех лидеров растет рейтинг
12:38
Ляшко рассказал, при каком условии в Украине снова введут жесткий карантин
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!