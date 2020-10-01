Рейтинг политической партии "Слуга народа" за менее чем месяц до местных выборов составил 15,5% среди тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, партия опережает ближайших соперников "ЕС" и "ОПЗЖ" на 4 процентных пункта.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 25-28 сентября

Дословно: "По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 15,5% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Европейская солидарность" - 11,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Батькивщина" - 8,3% и "За майбутнє" - 6,2%".

Детали: Кроме того, радикальную партию Олега Ляшко поддерживают 4,9% респондентов.

За партии "Наш край" и УДАР Виталия Кличко готовы отдать свои голоса по 3,1%, ВО "Свобода" - 3,0%, партию Шария - 2,5%, партию "Сила и честь" - 2,0%, партии "Пропозиция" и "Голос" - по 1,8%, партию "Победа Пальчевский" - 1,7%.

Отмечается, что суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включеных в список для исследования, - 23,4%.

При этом 25% опрошенных еще не определились с партией или не будут голосовать.

Опрос проводился социологической группой Рейтинг 25-28 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования были опрошены 5000 респондентов метод CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности не более 1,4%.

Справка: проходной барьер в горсовет - 3%. Партии, у которых меньше голосов, не проходят.

Напомним: По результатам опроса 4-9 сентября в Киеве за "УДАР" готовы были отдать голоса 23,6%; "Слугу народа" поддерживают 13,6%; партию "Европейская солидарность" - 13,1%. Такой же опрос проводили 8 сентября. Тогда "ЕС" занимала второе место (14%), а "Слуга народа" - третье (10,7).

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